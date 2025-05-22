“ريلمي تضرب من جديد ولا تبالي” هاتف Realme 14 5G بتصميم عصري وأداء سريع وتقنيات اتصال متطورة بسعر لا يصدق

أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme 14 5G الذي يجمع بين قوة الأداء وتصميم عصري أنيق حيث يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس مما يوفر سرعة اتصال فائقة وتجربة استخدام سلسة، وكما يتميز بمقاومته للماء والغبارمما يعزز متانته في مختلف الظروف، ويقدم Realme 14 5G قيمة ممتازة مقابل السعر مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب وعشاق الأداء السريع الذين يبحثون عن هاتف متكامل يلبي احتياجاتهم اليومية والتقنية، ويوفر الهاتف أيضا توازنًا مثاليًا بين الإمكانيات الحديثة والسعر المنافس ليحتل مكانة بارزة في فئة الهواتف المتوسطة.

هاتف Realme 14 5G

يأتي هاتف Realme 14 5G بمجموعة من المواصفات الحديثة التي تلبي احتياجات المستخدمين في المهام اليومية وتشغيل التطبيقات الثقيلة بكفاءة، ومنها مايلي :

تم تزويد الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة وبدقة عالية Full HD Plus لتقديم عرض واضح ومريح، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز يمنح المستخدم تجربة سلسة أثناء التصفح والألعاب.

يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 6100 Plus بتقنية تصنيع متقدمة بدقة 6 نانومتر، وهذا يضمن أداء سريع واستهلاك طاقة أقل.

يتوفر الهاتف أيضا بخيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وقابلية التوسعة عبر بطاقات microSD حتى واحد تيرابايت.

ويعمل بنظام أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0 الحديثة.

موعد الرسمي لطرح هاتف Realme 14 5G بالأسواق والسعر المتوقع

كشفت شركة ريلمي عن سعر هاتف Realme 14 5G ولهذا أصبح من أبرز الخيارات في الفئة المتوسطة حيث يبدأ سعر الإصدار المزود بـ 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين من نحو 180 دولار أمريكي، وبينما يبلغ سعر النسخة ذات 8 جيجابايت رام نفس السعة التخزينية حوالي 200 دولار، وسيتم طرح الهاتف أولاً في السوق الهندية على أن يصل لاحقًا إلى أسواق الشرق الأوسط ومن المتوقع توفره عالميًا عبر المتاجر الإلكترونية بنهاية مايو 2025 مع إمكانية الطلب المسبق من موقع ريلمي الرسمي وبعض الشركاء المعتمدين مع دعم لضمان لمدة عام وخيارات تقسيط على منصات مختارة.