“وداعًا للاصفرار” .. أفضل وصفات تبييض الأسنان في المنزل مضمونة وفعالة بـ 4 طرق مختلفة

يعتبر تبييض الأسنان في المنزل من المسائل المهمة، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اصفرار الأسنان التي تحتاج إلى تكاليف باهظة للقضاء عليها، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية والفعالة التي تستخدم في تبييض الأسنان في المنزل دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، كما أن هذا المقال لن يقتصر على وصفة واحدة حتى تتناسب المكونات مع الجميع، حيث أن هنالك العديد من المكونات الطبيعية التي يجعلها الجميع وتعتبر مبيض طبيعي للأسنان، وصوف نقدم لكم في هذا المقال أكثر من 5 وصفات فعالة لـ تبييض الأسنان في المنزل دون الحاجة إلى الليزر أو غيره.

خلطات تبييض الأسنان في 5 دقائق

يمكن تنظيف الأسنان في منزلك بأدوات بسيطة وبأكثر من طريقة، وذلك دون الحاجة إلى الأدوية والمبالغ الباهظة، وأهم المكونات التي يلزم أن تتواجد معك لعمل هذه الوصفات هي الآتي:

فرشاة أسنان.

أطباق صغيرة للخلط.

ملاعق صغيرة.

ماء.

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

يمكن تبييض أسنانك بشكل فعال طبيعي وفي وقت قصير جدًا عند اتباع هذه الخطوات وتكرارها مرة واحدة كل أسبوع، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يلزم خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم”صودا الخبز” مع كمية صغيرة من الماء لعمل معجون.

باستخدام فرشاة الأسنان نقوم بفرش الأسنان بهذه الخلطة لمدة دقيقتين.

ينبغي عدم الإسراف في استخدامها لتجنب الضرر الذي سوف يلحق بمينا الأسنان.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

يمكنك تبييض الأسنان في المنزل بمكون سحري وسريع، ويوجد في جميع الصيدليات، كما أن تكلفة هذه الوصفة ضئيلة للغاية ويمكن تنفيذها بسهولة، حيث يمكن استخدام “الفحم” في عملية تبييض الأسنان بشكل طبيعي، تتمثل خطوات الخلطة في التالي:

نحضر قرص من الفحم المتواجد داخل الصيدليات.

نقوم بطحن قرص الفحم باستخدام أداة ثقيلة مع مراعاة عدم تلويثه.

نقوم بوضع حبات الفحم بعد طحنها على فرشاة الأسنان الخاصة بك ودعك الأسنان بها لمدة لا تتجاوز الـ 3 دقائق.

يراعى استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط كل أسبوع ولا يجب أن تزداد عن ذلك للحفاظ على هيكل الأسنان الخارجي.

تبييض الأسنان بالليمون

يمكن معالجة اصفرار الأسنان في المنزل والقضاء عليه بشكل نهائي باستخدام الليمون المضاف له كمية صغيرة من البيكنج بودر أو الماء، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكن إحضار كمية من عصير الليمون مع 10 جم من البيكنج بودر ويتم الخلط حتى يتجانس الخليط.

يوضع الخليط المستخدم في تبييض الأسنان في المنزل على فرشاة الأسنان ويتم دعك الأسنان بها لمدة تزيد عن 3 دقائق حتى نحصل على أفضل نتيجة.

ينبغي تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يمكن تكرار نفس الخطوات مع إزالة البيكنج بودر وإضافة الماء على عصير الليمون مع اتباع نفس الطريقة للحصول على تفتيح الأسنان في المنزل.

أهمية مواد تفتيح الأسنان

يمكن إزالة الاصفرار وتبييض الأسنان في المنزل من خلال المواد الطبيعية التي تم ذكرها في الطرق السابقة، وذلك لأن هذه المواد تحتوى على العديد من الفوائد الخاصة بالأسنان والتي تتمثل في التالي: