الأسعار مولعة نار.. أسعار الأضاحي 2025 في مصر بقري وجاموسي وضاني وأفضل الأماكن والأسواق لشراء الأضاحي في مصر

أسعار الأضاحي 2025، لقد بدأ العد التنازلي لعيد الاضحى ويتزايد البحث حول أسعار الأضاحي والتي تتفاوت أسعارها بشكل بسيط عن العام الماضي، ويختلف أسعار المواشي بأختلاف المناطق حيث يتحدد السعر بناء على عوامل عديدة منها حالة الأضحية والوزن والمنطقة واليوم سوف نتعرف معا على متوسط الاسعار التي تم الإعلان عنها في مصر وذلك لكل من الخروف والماعز والعجول سواء كانت البلدي أو المستوردة في السطور القادمة فتابعونا.

أسعار الأضاحي 2025

هناك العديد من العوامل التي تحدد أسعار الأضاحي في مصر منها اختلاف المناطق واختلاف المحافظات وكذلك اختلاف نوع الأضحية سواء كانت بلدي أو مستوردة وتأتي متوسط أسعار الأضاحي في مصر 2025 على النحو التالي:

سعر كيلو العجول البقري قائم يتراوح بين 175 و185 جنيهًا.

سعر كيلو العجول الجاموسي قائم يتراوح بين 160 و170 جنيهًا.

سعر كيلو العجول المستوردة قائم يتراوح بين 180 و195 جنيهًا.

لذلك العجل البقري وزن 400 كيلو جرام يتراوح بين 70 إلى 75 ألف جنيه.

و العجل الجاموسي وزن 450 كيلو جرام يتراوح بين 60 إلى 70 ألف جنيه.

أسعار الخرفان لعيد الاضحى 2025

تعتبر الخرفان والماعز من أكثر المواشي التي يتم بها الأضحية في عيد الأضحى وذلك لمتوسط سعرها حيث تأتي أسعار الخرفان والماعز لعيد الاضحى 2025 في الأسواق المصرية على النحو التالي:

سعر كيلو الخروف البلدي قائم يتراوح بين 200 و 210 جنيهات.

سعر كيلو الخروف البرقى يتراوح سعر الكيلو قائم بين 220 و240 جنيهًا.

سعر كيلو الماعز البلدي قائم يتراوح بين 190 و220 جنيهًا.

سعر الماعز المستورد للرأس يبدأ من 4500 جنيه مصري.

أفضل الأماكن والأسواق لشراء الأضاحي في مصر

في هذا الوقت الحالي يبحث المواطنين في مصر عن أفضل الأماكن والأسواق لشراء الأضاحي بحيث يستطيعون الحصول على أضحية مناسبه بسعر مناسب وبجودة عالية وهذه أفضل الأماكن التي يمكن منها شراء الأضحية وهي:

سوق الجمعة محافظة القاهرة.

سوق بنها بمحافظة القليوبية.

سوق أبو الريش بمحافظة أسوان.

مزارع الإنتاج الحيواني الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.

موعد عيد الاضحى 2025

وفقا للتقديرات والحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات ستكون في يوم الخامس من شهر يونيو الموافق يوم الخميس على أن يكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو أول أيام عيد الاضحى المبارك وذلك في كل من البلدان العربية التالية:

مصر.

السعودية.

الإمارات.

البحرين.

تونس.

لبنان.

المغرب.

قطر.

وذلك مع العلم أنه قد يختلف هذا الموعد من بلد لآخر حيث انه في عمان يتوقع أن يكون عيد الاضحى في يوم السابع من شهر يونيو الموافق يوم السبت.