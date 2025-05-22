“الوحش الصيني عاد ليتربع على العرش من جديد” هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra بتصميم يخطف الأنظار وكاميرا خرافية وقلم S Pen الذكي وبسعر مغري جدا

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra من أقوى وأبرز الإصدارات الرائدة التي قدمتها سامسونج حيث يجمع بين تصميم راقٍ وأداء فائق القوة إذ يتميز بدمج خصائص سلسلة نوت مع سلسلة إس من خلال دعمه لقلم إس بن المدمج مما يوفر تجربة إنتاجية متكاملة للمستخدم، وكما يأتي الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة تلبي تطلعات محبي الأداء العالي والتصوير الاحترافي، وقد تم تصميمه خصيصًا ليمنح المستخدم تجربة استثنائية في كل جوانب الاستخدام سواء من حيث الشاشة، الكاميرا، أو القدرات المتطورة التي تجعله واحدًا من أفضل هواتف الأندرويد المتوفرة حاليًا.

هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

يتميز Samsung Galaxy S22 Ultra بتصميم فاخر يجمع بين الأناقة والتقنيات المتقدمة مع أداء قوي يلبي جميع احتياجات المستخدمين، ويأتي هذا الهاتف مزودًا بشاشة Dynamic AMOLED 2X كبيرة بحجم 6.8 بوصة ودقة +QHD مع معدل تحديث 120 هرتز لتجربة عرض سلسة ونقية، ويعتمد أيضا على معالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200، مما يوفر قوة معالجة عالية تناسب المهام الثقيلة والألعاب المتطلبة، ويأتي الهاتف بخيارات متنوعة لذاكرة الوصول العشوائي تصل حتى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت وهذا يتيح للمستخدم حفظ كمية ضخمة من الملفات والبيانات مع سرعة وأداء متميزين في الاستخدام اليومي.

مميزات Samsung Galaxy S22 Ultra

احتوى هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra على العديد من المميزات التالية: