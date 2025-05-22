“هونر تنافس الجميع“ مواصفات هاتف HONOR 400 الجديد كليا.. وسعـر الهاتف مفاجأة

يعد هاتف HONOR 400 خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والكاميرا المتقدمة والشحن السريع، مع تصميم أنيق وشاشة عالية الجودة مع السعر المناسب للبعض يقدم الهاتف قيمة ممتازة مقابل ما يقدمه من مواصفات، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر على مواصفات وسعر هاتف HONOR 400 الجديد كليا من هونر.

مواصفات هاتف HONOR 400

سوف نتعرف فيما يلي على مواصفات HONOR 400 الجديد، ومن تلك المواصفات ما يلي:

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 2664 × 1200 بكسل، بكثافة 446 بكسل في البوصة.

معدل التحديث 120 هرتز لتجربة تصفح سلسة.

السطوع يصل إلى 5000 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأبعاد والوزن 156.5 × 74.6 × 7.3 ملم بوزن 184 جرامًا.

معالج الهاتف من نوع Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 بتقنية تصنيع 4 نانومتر.

وحدة المعالجة المركزية ثمانية أنوية.

وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720.

الذاكرة العشوائية للهاتف 8 جيجابايت.

كما أن التخزين الداخلي 256 جيجابايت دون دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة MagicOS 9.

الكاميرا الخلفية للهاتف 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، بينما الكاميرا الثانوية 12 ميجابكسل بزاوية واسعة وفتحة عدسة f/2.2، أما عن الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الدقة.

سعة الهاتف 5300 مللي أمبير، ونوع البطارية سيليكون-كربون، غير قابلة للإزالة، والشحن سلكي حتى 65 واط.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G).

سعر هاتف HONOR 400

الكثير من الأشخاص بتساءلون عن السعر الرسمي لهاتف HONOR 400 Pro 5G الجديد في السوق العالمي وذلك بالنسبة للنسخة الـ512 جيجا مع 12 جيجا رام وجاء السعر 700 دولار أمريكي.