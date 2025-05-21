يا ماما وينك.. تردد وناسة الجديدة 2025 استقبلها دلوقتي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

هناك الكثير من قنوات الأطفال التي انتشرت مؤخرا في جميع أنحاء الوطن العربي والتي يستمتع بها الكبار والصغار ومن ضمن هذه القنوات هي قناة وناسة والتي تجمع بين المحتوى الترفيهي والمحتوى التعليمي حتى يقضي الاطفال وقت رائع وممتع معها ومع الشخصيات الخاصه بها وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

تردد قناة وناسة على مختلف الاقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة وناسة بكل سهوله على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات وذلك عبر بيانات التردد التالية:

استقبال قناة وناسة للاطفال على النايل سات

التردد: 11430 ميغاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تثبيت قناة وناسة كيدز على العرب سات

التردد: 11270 ميغاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات استقبال قناة وناسة باشاره قويه

بعد معرفة جميع بيانات التردد الخاص بقناة وناسة يمكن الآن استقبالها بكل سهولة على جهاز التلفاز الخاص بكم باشاره قويه دون تقطيع او تشويش على مدار الـ 24 ساعة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر.

ثم بعد ذلك الضغط على زر إضافي قناة جديدة.

وبعدها اختيار القمر الصناعي المناسب لك سواء كان عرب سات او القمر الصناعي نايل سات.

ثم بعد ذلك ادخال جميع البيانات بشكل صحيح كما قمنا بتوضيحها لكم سابقا.

بعدها الضغط على زر بحث والانتظار قليلا حتى تظهر القناة وعند ظهورها يجب الضغط على زر الحفظ.

اغاني قناة وناسة 2025

هناك العديد من الأغاني التي يمكن الاستمتاع بها من خلال قناة وناسة والتي من ضمنها: أنا لولو الشطورة واغنية وين ماما واغنية وين الجزمه وهناك أيضا الحرامي سرق لولو ويا شرطي يا شرطي حرامي وغيرها من الأغاني الرائعة والمميزة الأخرى، والجدير بالذكر أن القناة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لكي يستمتع بها الأطفال على مدار اليوم.