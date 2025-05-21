“أوبو تشعل المنافسة وتقلب الموازين” هاتف أوبو رينو Reno 9 Pro برو بتصميم خرافي وأداء جبار يخطف الأنظار من أول نظرة

أعلنت شركة أوبو مؤخرًا عن أحدث إصداراتها في عالم الهواتف الذكية وهو هاتف Reno 9 Pro الذي يجمع بين الأناقة والأداء العملي إذ يتميز الهاتف بتصميم أنيق وخفيف بوزن لا يتجاوز 174 جرامًا، مع إطار وظهر مصنوعين من البلاستيك مما يجعله مريحًا في الاستخدام اليومي، ويدعم الهاتف أيضا تقنيات متقدمة مثل فتح القفل بالتعرف على الوجه ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وكما يأتي بكاميرات بأداء جيد مع إمكانية تصوير فيديوهات بجودة HD بدقة 720 بكسل وبمعدل 240 إطارًا في الثانية، و يتوفر بإصدارين بسعات مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

مواصفات هاتف Reno 9 Pro

يتضمن هاتف أوبو Reno 9 Pro مجموعة من المواصفات المتقدمة التي تجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الأداء القوي والتصميم الأنيق، ومن أبرز مميزاته:

يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 810-Max بتقنية تصنيع متطورة 5 نانومتر لتقديم أداء سريع وفعّال.

مزود أيضا بوحدة معالجة رسومات Mali-G610 MC6 لتجربة ألعاب سلسة وتشغيل التطبيقات الثقيلة.

بدعم أيضا شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بتصميم ثقب وحواف منحنية توفر تجربة مشاهدة غامرة.

يدعم كذلك تقنية NFC لتسهيل عمليات الدفع والمزامنة.

يدعم استخدام شريحتين Nano SIM مع توافق كامل مع شبكات الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يأتي أيضا بأبعاد 162.3×74.2×7.2 ملم ووزن خفيف يبلغ 174 جرامًا.

يأتي أيضا بتصميم أنيق بظهر وإطار مصنوعين من البلاستيك لتوازن مثالي بين الشكل والوزن.

يزود أيضا بكاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية جيدة لكنها تفتقر إلى التثبيت البصري.

بالإضافة إلى أن الهاتف متوفر بعدة ألوان أنيقة تناسب مختلف الأذواق.

سعر هاتف Reno 9 Pro

سجل هاتف أوبو Reno 9 Pro سعرا يبلغ حوالي 500 دولار أمريكي بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا رام في السوق الصينية، ويعد هذا السعر منافسًا بالنظر إلى الإمكانيات القوية التي يقدمها الهاتف مثل معالج متطور، وشاشة AMOLED كبيرة، وكاميرات مميزة، إلى جانب التصميم الأنيق والخفيف، وكما توفر أوبو هذا الإصدار لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي ومساحة تخزين كبيرة في هاتف أنيق بسعر متوسط مما يجعله من الخيارات البارزة ضمن فئته السعرية في السوق الصيني.