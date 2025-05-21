خطوات تثبيت تردد قناة atv التركية الجديد لمتابعة الحلقة 192 من المؤسس عثمان “نزلها حالًا”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة atv التركية حيث تعتبر قناة اي تي في التركي من أهم القنوات التركية التي تعرض مجموعة مميزة من الدراما التركية والمسلسلات التاريخية التركية كما يمكنكم مشاهدة المسلسل التاريخي المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة atv التركية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة atv التركية

يبحث الكثير من محبي الدراما التركية مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة atv التركية حيث سيتم عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشة قناة atv التركية والتي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي حيث سيتم عرضها اليوم الاربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة قناة atv التركية وذلك عبر الترددات التالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10796

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يترقب جميع عشاق ومتابعي المسلسل التاريخي الشهري مسلسل المؤسس عثمان موعد عرض الحلقة 192 والتي سيتم عرضها خلال الساعات القادم عبر شاشة قناة atv التركية والتي تعرض باللغة التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع ، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة مدبلجة باللغة العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتشهد الحلقة القادمة الكثير من المفاجآت المثيرة.