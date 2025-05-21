لابتوب انيق بمزايا رائعة وسعر خرافي  huawei matebook fold الجديد 2025

أعلنت شركة هواوي عن حاسوب huawei matebook fold الجديد القابل للطي والذي يتميز بالعديد من المزايا التي يحتاجها جميع مستخدمي أجهزة الحاسوب ويأتي تصميم هذا الجهاز بشاشة قابلة للطي بشكل هو الأول من نوعه في العالم ويتميز جهاز huawei matebook fold بخفة وزنه المتناهية والتي تسهل استخدامه وحمله في التنقلات والعمل للطلاب في الجامعات وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول خواص ومزايا جهاز huawei matebook fold الجديد.

huawei matebook fold

كشفت شركة هواوي عن جهاز جديد وهو huawei matebook fold والذي يعد من أقوى اجهزة الحاسوب هذا العام حيث يتميز الاصدار بأنه فريد منوعة والاول في العامل الذي يتميز بشاشة قابلة للطي حيث صممت هواوي مفصل الجهاز ليكون قوي بشكل كافة مما يعطي انسيابية واسعة في عملية الطي كما يبلغ وزن الجهاز 1.16 كيلو جرام ويبلغ سمك الجهاز 7.3 ملليمتر عند فتحه ويتميز الجهاز بشاشة كبير 18 بوصة وبدقة تصل إلى 3.3k كما تتميز الولن الجهاز بدقة فائقة ويسمح مفصل جهاز huawei matebook fold بفتح الجهاز بزاوية حادة تصل إلى 20 درجة وتتراوح بين 30 إلى 150 درجة.

سعر جهاز huawei matebook fold

لم يتم الإعلان رسميًا عن سعر جهاز huawei matebook fold حتى الآن حيث يعمل الجهاز بمنظمة هواوي المميزة ويدعم أدوات التطوير الخاصة بالنظام للمبرمجين ، كما يمتلك الجهاز تجربة موحدة مع جميع أجهزة هواوي وهو ما يدعم تجربة الاستخدام الموحدة عبر أجهزة هواوي المختلفة ، كما طورت شركة هواوي من نظام مراوح التبريد الخاصة بالجهاز.