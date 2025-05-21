اضبطها الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على الأقمار الصناعية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أبرز القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى مميزًا يغطي مجالات متنوعة مثل الطبيعة والحياة البرية والفضاء والتكنولوجيا وأعماق البحار، وفي عام 2025 أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لتحسين جودة البث وتقديم تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على ياه سات

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

في البداية اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر التركيب.

بعد ذلك اختر تثبيت يدوي.

ثم حدد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات أو الياه سات.

ثم أدخل بيانات التردد المذكور.

بعد ذلك اضغط على بحث.

بعد انتهاء البحث احفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى متنوعًا يشمل برامج عن الحياة البرية والكوارث الطبيعية والفضاء والتكنولوجيا والتحقيقات العلمية، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الوثائقيات والمعرفة.