نزلها حالًا واستمتع بالحلقة الجديدة من المؤسس عثمان .. عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة الفجر الجزائرية حيث تعرض قناة الفجر الجزائرية الكثير من المسلسلات التركية التاريخية مدبلجة باللغة العربية ومن أهم المسلسلات التي يتم عرضها عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية كما يمكنكم مشاهدة الكثير من المسلسلت التركية الدرامية والبرامج المختلفة عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثير من متابعي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك لمتابعة الحلقة الجديدة من المسلسل والتي يتم عرضها مدبلجة باللغة العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية ، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الاخيرة التي سيتم عرضها خلال الأيام القادمة عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10922

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6\5.

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12130

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

بعد تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية يمكنكم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية مدبلج باللغة العربية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة حيث تشهد الحلقة الجديدة الكثير من المفاجآت الكبرى التي يترقبها جميع مشاهدة المسلسل التاريخي.