القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع .. موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري المصري 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد مباراة الاهلي وفاركو حيث تم تحديد موعد المباراة الفاصلة في الدوري المصري بين الأهلي وفركو وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري المصري ويع النادي الأهلي للفوز بالمباراة القادمة لحسم لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد مباراة الاهلي وفاركو.

موعد مباراة الاهلي وفاركو

يترقب الكثير من جماهير كرة القدم المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي موعد مباراة الاهلي وفاركو وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري وذلك لتحديد الفائز بلقب الدوري المصري لهذا الموسم وقد شهدت المباريات الأخير صراع ومنافسة شرسة على لقب بطولة الدوري المصري حيث يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو في مباراة الجولة الاخيرة يوم الاربعاء الموافق 28 مايو 2025 وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو

بعد التعرف على موعد مباراه الاهلي وفاركو يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي وفاركو عبر شاشة قناة أون سبورت والتي تعتبر القناة الرسمية الوحيدة التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري لهذا الموسم ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم بث الاستديو التحليلي للمباراة قبل وبعد مباراة الاهلي وفاركو مع عرض جميع اللقاءات الحصرية مع اللاعبين بعد تتويج الأهلي المصري بلقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم ومن الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري المصري للموسم الماضي.