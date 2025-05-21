الزمالك وبتروجيت في مواجهة قوية عبر  تردد قناة أون تايم سبورت 2025 “في هذا الموعد”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة أون تايم سبورت حيث تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات المصرية العربية الرياضية التي تقوم ببث جميع مباريات الدوري المصري ومباريات كأس الرابطة المصرية وكافة المباريات الخاصة بالمسابقات المصرية في جميع أنواع الرياضة كما تقدم قناة أون تايم سبورت الكثير من البرامج الرياضية والأخبار الرياضية المميزة وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة أون تايم سبورت وذلك لمشاهدة مباريات كأس الرابطة المصرية ومشاهدة مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري ، حيث يترقب جميع جماهير الكرة المصرية موعد اعلان لقب الفائز ببطولة الدوري المصري ويمكنكم متابعة جميع الأخبار الحصرية الخاصة بكرة القدم المصرية واللاعبين المصرية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت عبر الترددات التالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11862

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

موعد مباريات الدوري المصري

بعد تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت يترقب الكثير من جماهير الدوري المصري مشاهدة مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تبدأ يوم السبت القادم الموافق 24 مايو 2025.