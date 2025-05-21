اجتماع البنك المركزي المصري وتفاصيل مثيرة حول سعر الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه غدًا الخميس الموافق 21 من شهر مايو 2025 لحسم أسعار الفائدة، فيما يكون هو الاجتماع الثالث على مدار عام 2025، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن التغيرات التي تشهدها الأسواق والمؤشرات المالية العالمية، وتزامنًا مع صدور بيان معدلات التضخم التي أوضحت ارتفاعها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.4%، وسنتعرف معًا على مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات حسم سعر الفائدة.

ما هي توقعات اجتماع البنك المركزي؟

وفي سياق متصل، هناك توقعات أكد عليها خبير الاقتصاد، باسم أبوغنيمة عن تثبيت الفائدة أو خفضها بنسبة طفيفة في اجتماع المركزي غدًا، موضحًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق الأسهم، ناهيك عن أن المستثمرون يفضلون الاتجاه إلى أدوات استثمارية تُحقق عوائد أعلى ومتمثلة ذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

ما هي مواعيد اجتماع المركزي المصري؟

أما عن المواعيد التي يتم فيه عقد اجتماع البنك المركزي المصري على مدار عام 2025، التي ينتظرها ملايين المصريين لمعرفة حسم الفائدة، كما جاءت كالأتي:-