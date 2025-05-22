“مغامـرات توم وجيري” استقبل تردد قناة cn بالعربية 2025 التحديث الجديد ومتع ولادك بمحتـوى هادف طـول اليـوم

تعتبر تردد قناة cn بالعربية واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية التي حجزت لنفسها مكانة رائدة في عالم الترفيه الموجه للأطفال في العالم العربي، فمنذ انطلاقها، نجحت القناة في تقديم محتوى يجمع بين التسلية والتعلم، وهو ما جعلها محط أنظار الكثير من الأسر التي تبحث عن محتوى آمن وهادف لأطفالها.

مميزات قناة CN بالعربية

تتميز تردد قناة cn بالعربية ببرامجها المتنوعة التي تراعي الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وتقدم لهم مغامرات مشوقة وشخصيات محببة بأسلوب جذاب وممتع. كما تهدف إلى تنمية مهارات الطفل الفكرية والإبداعية من خلال عروض ترفيهية تعليمية، تجمع بين المرح والفائدة.

قناة cn بالعربية

أطلقت قناة كرتون نتورك بالعربية في العاشر من أكتوبر عام 2010، ويقع مقرها في مدينة دبي للإعلام، ومنذ ذلك الحين، حققت القناة انتشار واسع في العالم العربي، بفضل جودة المحتوى واستمرار تحديث البرامج، ومن أبرز ما تعرضه القناة كرتون “توم وجيري وبن 10 وغامبول وغيرها من الأعمال التي لاقت إعجاب الصغار والكبار على حد سواء.

تردد قناة cn بالعربية 2025

لضمان استمرار البث بأفضل جودة، تم تحديث تردد القناة لعام 2025، ويمكن الآن متابعة برامجها على القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

إن قناة CN بالعربية ليست مجرد قناة للرسوم المتحركة، بل هي مساحة آمنة تثري خيال الطفل وتمنحه المتعة والفائدة في آن واحد، لذا، من المهم متابعة التحديثات الخاصة بترددها لضمان استمرار البث بجودة عالية، ومنح الأطفال تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة يوما بعد يوم، لإضافة القناة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: