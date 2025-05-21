“National Geographic” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات 2025 وخطوات تثبيتها

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي حيث تقدم محتوى ثريا يمزج بين الترفيه والمعرفة في مجالات متعددة مثل العلوم والطبيعة والتاريخ والتكنولوجيا والحياة البرية بفضل جودة إنتاجها العالية وبرامجها المتنوعة، وأصبحت القناة وجهة مفضلة للملايين من المشاهدين في الوطن العربي، ومع التحديثات التقنية المستمرة يبحث الكثيرون عن أحدث ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات وعرب سات لضمان مشاهدة بث واضح وعالي الجودة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم في هذا المقال الترددات الجديدة وخطوات ضبط القناة بسهولة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لضمان تثبيت القناة بشكل صحيح، يرجى اتباع الخطوات التالية: