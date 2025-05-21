“نهـاية الخـائن” تـابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس وأحـداث قـوية جـدا في هـذا الموعد على قناة الفجـر الجزائرية

اعلنت شركه انتاج مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس عن تأجيل الحلقة، وقد اثار ذلك جدلا واسعا بين المتابعين حيث ان الكثير يترقب عرض الحلقه لمتابعه آخر التطورات في الموعد الأسبوعي المخصص للعرض ويأتي ذلك بالتزامن مع موعد عرض كأس تركيا في المباراة النهائية ويعتبر هذا التأجيل مفاجأة للمشاهدين حيث ان المسلسل قد عرف منذ لحظة انطلاقه بالمواعيد المنتظمة ويجدر بنا الاشارة الى ان هذا المسلسل قد حاز على اعجاب عدد كبير من المشاهدين لمتابعة المسلسلات التاريخية والدرامية في جميع أنحاء الوطن العربي.

المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان بصورة دورية في مواعيد ثابتة ويأتي على النحو التالي:

يعرض المسلسل كل اربعاء على شاشة قناة اي تي في التركية في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

يتم عرض الحلقة الجديدة على قناة الفجر الجزائرية مترجمه الى اللغه العربيه كل خميس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

يتساءل المتابعون عن موعد عرض الحلقة الجديدة بعد التأجيل وخاصة مع اقتراب موعد نهاية هذا الموسم وتصاعد الأحداث بصورة درامية.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان احد اهم وابرز المسلسلات التركيه التاريخية نظرا لأنها تجمع ما بين الحبكة الدرامية والأحداث التاريخية وقد أعلنت الشركة المنتجة في بيان رسمي ان عملية التأجيل جاء لاسباب خارجه عن الاراده وهو بث مباراة النهائي لتركيا وقد تم التأكيد على أن سوف يتم استئناف الحلقات بصورة منتظمة وقد زاد ذلك من حماس الجمهور في متابعة هذه الحلقة حيث انه سوف تشهد تطورات واحداث مفصلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة أخر التطورات في مسلسل المؤسس عثمان عبر اتباع ما يلي:

تردد القناة: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات يجب اتباع التالي: