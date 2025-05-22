خــلال لينـك مظلتي.. استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq بعموم المحافظات حال الاعلان

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بسهولة ويسر كما تعمل على مواصلة الجهود في تقديم العديد من الخدمات لجميع المواطنين وقد أعلنت الوزارة عن طرحها كشوفات المقبولين ويمكن لجميع الراغبين في الاستعلام أن يقوم بمعرفة النتائج بصورة الكترونية عبر الانترنت دون الحاجة إلى التزاحم على المكاتب.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في معرفة حالة الطلب الوجبه الاخيره الاستعلام بشكل الكتروني بسيط من خلال اتباع عدد من الخطوات المتمثلة في التالي:

الدخول اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه.

الدخول الى منصة مظلتي.

الذهاب بعد ذلك الى خانة الحماية الاجتماعية من القائمه الاساسيه.

التأشير بعد ذلك على الاستعلام عن الوجبة الاخيرة.

كتابة كافة البيانات الاساسيه المطلوبه في الأماكن الصحيحة مثل رقم الهوية الوطنية رقم البطاقة التموينية بالاضافة الى اسم المحافظة التابع اليها.

النقر على زر البحث لكي يتم عرض التفاصيل الخاصة بحالة الطلب

الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الرعاية لعدد من الفئات ويأتي ذلك من أجل توفير المتطلبات الأساسية لديهم ومساعدتهم في توفير حياة كريمة واليكم اهم الفئات:

اصحاب الدخل الضعيف والفقراء.

عدم وجود دخل دائم للأسر المحتاجة.

النساء من الارامل والمطلقات دون وجود اي مصدر دخل خاص بهم.

الأشخاص من كبار السن.

الأشخاص من ذوي الإعاقة.

الأشخاص الذين يعانون من البطالة وليس لديهم فرص عمل.

أهم النصائح للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من النصائح والإرشادات الواجب أخذها في الاعتبار عند الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية ومن أهمها مايلي: