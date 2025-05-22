“بــرقمــك الـوطنــي فقـط” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بــدون وسيــط عبر bankofkhartoum.com من جميع أنحاء العـالم

هناك العديد من التساؤلات حول كيفية فتح حساب بنك الخرطوم عن طريق الرقم الوطني في دولة السودان ويأتي ذلك ضمن هدف الدولة إلى رقمنة الخدمات المصرفية والعمل على تسهيل الإجراءات لجميع المواطنين في الداخل والخارج حيث يمكن الانتهاء من فتح الحساب وهم في أماكنهم دون الحاجه الى الذهاب الى البنك والتزاحم من أجل ذلك ويأتي ذلك من أجل التماشي مع تطورات العصر والعمل على البيت كافة احتياجات العملاء بطرق مريحة وحديثة.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار بعد ذلك فتح حساب جديد.

النقر على أيقونة بدء فتح حساب جديد.

كتابة جميع البيانات اللازمة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف في الأماكن الصحيحة.

تحديد نوع الحساب الراغب في إنشائه وإرفاق جميع المستندات بصورة إلكترونية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

قام بنك الخرطوم بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها لفتح حساب ومن أبرزها ما يلي:

يجب ان يكون الشخص الراغب في فتح الحساب لديه الجنسيه السودانيه.

عدم وجود حساب سابق في بنك الخرطوم.

ضرورة وضع مبلغ مالي لا يقل عن 10000 جنيه سوداني.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

تقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام فتح الحساب بصورة صحيحة.

تفعيل تطبيق بنكك

يتيح بنك الخرطوم لجميع عملائها إدارة الحساب من الهاتف الجوال من خلال تفعيل تطبيق بنكك من خلال تطبيق الخطوات التالية: