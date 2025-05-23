“عودة الأسطـورة ملـكة الطريـق” ومواصفات سيارة تويوتا كرسيدا 2026 بتقنيات جبارة وأداء عالي.. سعـر يصدم المنافسين

تعتزم شركة تويوتا على إطلاق اخر اصدار من السياره الشهيره كرسيدا 2026 حيث انها تقوم بالجمع ما بين آخر التقنيات الحديثة بالاضافة الى تصميمها الكلاسيكي ذات الطراز القديم ويأتي كل ذلك من أجل تلبية احتياجات جميع السائقين وتعتبر هذه السيارة نقلة نوعية لجميع الاذواق كما انها توفر الأداء والرفاهية لجميع مستخدميها

تصميم تويوتا كرسيدا 2026

تهتم دائما شركة تويوتا بوجود أدق التفاصيل عند تصميم سيارة كرسيدا 2026 سواء في اللمسات الداخلية والشكل الخارجي الفاخر حيث تتميز بوجود هيكل خارجي على شكل خطوط انسيابية مما يضيف عليها الطابع المتطور الديناميكي كما أن لديها لمسات فاخرة ذات طابع أنيق ورياضي ومن اهم المميزات في تصميمها ما يلي:

وجود مصابيح خلفيه واماميه بتقنية الليد مما يمنحها مظهر عصري حديث.

تتميز السيارة بوجود شبكة أمامية بتصميم هجومي مما يضيف عليها الإحساس بالفخامة والقوة.

تتميز المقصورة الداخلية بأن بها شاشة لمس بحجم 3 انش مما يجعل لديها تجربة تفاعلية جديدة.

يوجد بالسيارة جنوط رياضية من الألومنيوم وتكون بقياس 19 انش مما يضيف عليها الجاذبية والثبات.

تتميز السيد بوجود مقاعد جلدية قابلة للتعديل من أجل الحصول على الراحة القصوى للمستخدمين.

تويوتا كرسيدا 2026

تقوم سيارة كريسيدا 2026 بتقديم تجربة متوازنة تجمع ما بين التحكم والقوة حيث انه قد تم تزويد السيارة بمحركات عالية الدقة والأداء مما يمنح السائق وجود ثبات استثنائي واستجابات سريعة بالإضافة إلى وجود جوانب تقنية عديدة من اهمها ما يلي: