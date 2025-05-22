“عائد مميز يصل إلى 27%” شهادات بنك مصر 2025 الجديدة بالجنيه المصري وبالدولار في جميع الفروع

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على شهادات بنك مصر 2025 الجديدة وبالأخص بعد قرار البنك المركزي الأخير بتراجع سعر الفائدة، حيث يعتبر بنك مصر من أهم البنوك المصرية التي تقدم شهادات ادخار متنوعة بعوائد مختلفة وتصل إلى 27%، فيما تلك تلك الشهادات اختيار مناسب ومميز للاستثمار، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث لشهادات الاستثمار الادخارية المطروحة في بنك مصر بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي فتابعونا.

شهادات بنك مصر 2025 الجديدة

يمكنكم ضبط شهادات بنك مصر الجديدة وفقا لأخر تحديث تم الإعلان عنه مؤخرا ليكون على النحو التالي:

1-شهادة القمة

بعائد يصل إلى 21.5% سنويا.

أما عن مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء بقيمة 1000 جنيه والمضاعفات.

2-شهادة طلعت حرب

مدة الشهادة يكون عام واحد.

تكون بعائد 23.5% شهريا.

أو بعائد يصل إلى 27% سنويا.

يبلغ الحد الأدنى للشراء بقيمة 1000 جنيه والمضاعفات.

3-شهادة الادخار لمدة 5 سنوات بعائد ثابت

تأتي الشهادة بعائد شهري أو سنوي.

تكون مدة الشهادة خمسة سنوات

الحد الأدنى للشراء بدء من 1200 جنيه للعائد الشهري.

الحد الأدنى للشراء بدء من 1000 جنيه للعائد السنوي.

4-شهادة الادخار لمدة 7 سنوات بعائد ثابت

تكون مدة الشهادة 7 سنوات.

يبدأ الحد الأدنى للشراء بقيمة 750 جنيه.

كما يمكن استرداد الشهادة بعد فترة 6 شهور من الشراء.

شهادات بنك مصر بالدولار 2025

1-شهادة القمة الدولارية

تكون مدة الشهادة ثلاثة سنوات.

يصل عائد الشهادة إلى 8% سنويا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار.

2-شهادة إيليت