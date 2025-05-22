“كـم يـوم متبقـي” موعد وقفة عرفات 2025 جميـع الدول العربيـة وفقـا للبحوث الفلكيـة.. اعـرف العيد هيكون امته

الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة موعد وقفة عرفات حيث بدء العد التنازلي لها، وفي الحقيقة إن موعد الأعياد والمناسبات الدينية يتم تقديرها وفق رؤية هلال الشهر الهجري والذي يتم استطلاعه آخر يوم في الشهر الهجري الذي يسبق المناسبة مثل ما يحدث في شهر شوال وهو عيد الفطر المبارك، وشهر ذي الحجة وهو عيد الأضحى المبارك، لكن كل ما يتم تداولها هو وفق الحسابات الفلكية التي تم الإعلان عنها مسبقا.

موعد وقفة عرفات

أعلن معهد البحوث الفلكية ومعهد الفلك الدولي أنه من المقرر أن يولد هلال شهر ذي الحجة في يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وهو الموافق 29 ذي القعدة 1446 وذلك في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرا، ويعني بذلك أنه مر على ولادته 12 ساعة عند غروب شمس ذلك اليوم، وهو الأمر الذي يجعل رؤية هلال شهر ذي الحجة واضح تماما في ذلك اليوم

وبناء على ذلك فإن غرة شهر ذي الحجة سوف تكون في يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وصادف يوم وقفة عرفات التاسع من شهر ذي الحجة 1446 وعليه فإن موعد الوقفة سوف يكون في يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويكون موعد عيد الاضحى في يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1446 الموافق 6 يونيو 2025.

هلال شهر ذي الحجة

أما عن هلل شهر ذي الحجة فإنه من المتوقع كما وضحنا أن يولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرا، وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يظل في سماء المدن والعواصم العربية على النحو التالي: