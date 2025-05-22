الملك سلمان يصدر أمر ملكي بصرف 1000 ريال عيدية لكافة الموظفين والمتقاعدين خلال أيام احتفاءً بعيد الأضحي المبارك.. ما الحقيقة؟

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يقضي بصرف “عيدية” بقيمة 1000 ريال سعودي لجميع الموظفين والمتقاعدين في المملكة، كنوع من الاحتفاء بالعيد، وقد أثار هذا الخبر تفاعلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكن ما مدى صحته؟

حقيقة صرف عيدية 1000 ريال من الملك سلمان

بالرجوع إلى المصادر الرسمية، لم يصدر أي أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن صرف عيدية مالية بقيمة 1000 ريال لموظفي الدولة أو المتقاعدين، وتؤكد الجهات المعنية أن أي مستجدات مالية أو منح ملكية يتم الإعلان عنها رسميًا عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) أو من خلال حسابات الوزارات الحكومية، وليس عبر وسائل غير موثوقة أو صفحات مجهولة على الإنترنت.

وينصح الجميع بتوخي الحذر وعدم الانجراف وراء الشائعات، مع الاعتماد على القنوات الرسمية لمتابعة الأخبار المتعلقة بالمستحقات المالية والمنح الحكومية.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر مايو 2025

وفق الجدول الرسمي المعتمد لصرف الرواتب في السعودية، من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مايو في يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، ويُتوقع أن يبدأ الصرف من ساعات الصباح الأولى عبر مختلف البنوك المحلية.

موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر يونيو 2025

أما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فإن رواتب التقاعد عن شهر يونيو 2025 ستُصرف في يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيتم تحويلها إلى الحسابات البنكية مباشرة دون أي تأخير.