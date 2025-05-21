تردد قناة نتورك بالعربية CN عربية نايل سات وعرب سات 2025 وخطوات تثبيتها 

تردد قناة نتورك بالعربية CN نايل سات وعرب سات حيث تعتبر قناة كرتون نتورك عربية (CN Arabia) واحدة من أشهر وأفضل القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي حيث تقدم باقة مميزة من برامج الكرتون المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية ما يجعلها الخيار الأمثل للترفيه والتعلم الآمن للأطفال، ونتيجة للإقبال الكبير على القناة يبحث العديد من أولياء الأمور عن أحدث ترددات قناة CN عربية على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبطها على جهاز الاستقبال، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الترددات الجديدة لعام 2025 مع شرح بسيط لطريقة التثبيت الصحيحة.

أحدث تردد قناة CN عربية 2025 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11277.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة CN عربية على عرب سات 2025

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت تردد قناة CN عربية على جهاز الرسيفر