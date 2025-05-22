خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني

يهتم بنك الخرطوم عبإتاحة خدمة فتح الحساب أونلاين 2025، سواء كان ذلك للمواطنين داخل السودان أو للسودانيين المغتربين بالخارج، وذلك دون الحاجة إلى القيام بزيارة أي فرع أو التعامل مع إجراءات معقدة الآن، من خلال بضع خطوات إلكترونية بسيطة، يمكنك فتح حسابك البنكي واستقبال وإيداع الأموال على مدار الساعة. صناديق استثمارية تأمين

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

لكي يتم التسجيل وفتح حساب بنكي جديد عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم bankofkhartoum.com.

ثم يتم تحديد اللغة المناسبة حسب تفضيلك (العربية أو الإنجليزية).

بعد ذلك يتم الضغط على خيار “تسجيل حساب جديد”.

ثم يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة (الاسم الكامل – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – العنوان).

بعدها يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ثم قراءة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

ثم الضغط على زر “إرسال” لإتمام الطلب.

سوف تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد فتح الحساب ومتابعة باقي التفاصيل بسهولة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم بعض الشروط البسيطة التي يجب توفرها لفتح حساب جديد، سواء من داخل السودان أو خارجه:

أن يكون الشخص متقدم سوداني الجنسية. ألا يقل عمر الشخص متقدم عن 18 عامًا. أن يتم إيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني. امتلاك بريد إلكتروني فعال لاستقبال بيانات الحساب والتواصل مع البنك.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

عند التقديم لفتح حساب جديد عبر الإنترنت، يجب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية لضمان قبول طلبك بسلاسة، وتشمل: