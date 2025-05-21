بختام التعاملات المسائية سعر صرف الدولار في العراق اليوم يهز الأسواق وآخر التحديثات

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تقلبات مستمرة، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي اليوم 1 دولار = 1,309.11 دينار عراقي، يأتي هذا التقرير في وقت يترقب فيه العراقيون تطورات سياسية واقتصادية قد تؤثر على قوة العملة المحلية، خاصة مع التغيرات في سياسة البنك المركزي العراقي وتأثيرات السوق السوداء.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

تم تحديد سعر صرف الدولار اليوم الاربعاءالموافق 21 مايو 2025 ليكون كما يلي:

السعر الرسمي: 1,309.11 دينار للدولار.

السعر في السوق الموازي: غالبًا ما يكون أعلى بنسبة 2-5% بسبب الطلب المتزايد والعرض المحدود.

أسباب الفارق: تشمل ضوابط الاستيراد، وقيود التحويلات الخارجية، والطلب على العملة الصعبة لتمويل التجارة.

تأثير السعر على القطاعات الرئيسية

الأسواق المحلية: ارتفاع أسعار السلوك المستوردة مع ارتفاع سعر الدولار.

الموظفون: انخفاض القوة الشرائية للرواتب مع تذبذب العملة.

المستثمرون: حذر في ضخ الأموال بسبب عدم استقرار السوق.

لماذا يتغير سعر الصرف يوميًا؟

سياسات البنك المركزيحيث يتم حدوث تعديلات في مزادات بيع العملة الأجنبية.

زيادة الطلب على الدولار للاستيراد أو التحويلات.

التوترات الإقليمية أو التأخير في تشكيل الحكومة.

تغير أسعار النفط (المصدر الرئيسي للدخل بالعراق).

توقعات لسعر الدولار في الأيام القادمة

استقرار نسبي إذا حافظ البنك المركزي على وتيرة مزاداته اليومية.

ضغوط تصاعدية في حال انخفاض إيرادات النفط أو تعقيدات سياسية.

نصيحة للمواطنين

تجنب شراء الدولار لأغراض المضاربة.

متابعة إعلانات البنك المركزي الرسمية.

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