بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية.. اعرف نتيجتك وقت ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية، من أكثر النتائج التي عليها بحث كبير في الفترة الأخيرة، خاصة وأن عمليات التصحيح والمراجعة مازالت جارية في الوقت الحالي، إلا أن العديد من الطلاب والطالبات يرغبون في التعرف على نتائجهم والدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

بناءً على ما أجرى على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، فما زالت في مرحلة التصحيح التي تضمن كافة أوراق امتحانات الطلاب، حتى أن المرحلة التي بعد ذلك تتمثل في رصد الدرجات التي تشمل جميع الأوراق بحيث يضمن يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات والمجموع في هذه المرحلة الدراسية، بحيث يتم اعتماد النتيجة من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورفع النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف، مما يُشير ذلك إلى ظهور النتيجة مع أواخر شهر مايو 2025 وبداية شهر يونيو المقبل، بحيث يسهل على جميع الطلاب في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني، وفقًا لما يلي:-