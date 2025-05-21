“ماما جابت بيبي“ تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية اضبطها الآن tour al jana

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث نجحت في أن تكون الرفيق التربوي والترفيهي الأول للملايين من الأطفال والأسر، وتقدم القناة محتوى متنوعا يجمع بين الترفيه والتعليم ويبث بأعلى جودة وبأسلوب مشوّق يراعي الفئة العمرية المستهدفة مع التطورات التقنية وانتقال بعض القنوات إلى جودة HD، ويتساءل الكثير من الأهل عن أحدث ترددات قناة طيور الجنة وكيفية ضبطها بسهولة على أجهزة الاستقبال المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية

أولا على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في مشاهدة القناة على جهازك، اتبع الخطوات التالية: