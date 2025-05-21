موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقنوات الناقلة في بطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 والذي يترقبه عشاق كرة القدم داخل القارة الأفريقية، من أجل متابعة الموقعة المنتظرة بين الفريقين موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 يترقبه عشاق كرة القدم داخل القارة الأفريقية، من أجل أن يتم متابعة الموقعة المنتظرة بين الفريقين مباراة بيراميدز وصن داونز والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، نتيجة لأهمية وقوة المواجهة المرتقبة بين العملاقين.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض لقاء مهم ومصيري للغاية أمام نظيره الشرس والعنيد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25. ويتسلح نادي بيراميدز بخبرة لاعبيه في المواجهات الحاسمة، وتحديدًا ثلاثي خط الهجوم المُكون من: (مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل)، بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور. بينما علي النقيض، يرغب نادي صن داونز في مباراة بيراميدز القادمة أن يُقضي علي آمال الفريق المصري في التتويج بالبطولة الأفريقية الأعرق.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 يوم السبت القادم، والموافق 24 من شهر مايو الجاري، وبخاصة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وسوف يستضيف المباراة علي ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في مدينة بريتوريا، مباراة صن داونز ضد بيراميدز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

بالإمكان أن يتم مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر في نهائي دوري الأبطال عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 6. كما أنه يمكنك أيضًا أن يتم مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر من خلال تطبيق «تود» يكون مدفوع الأجر.