سلي أطفالك واستقبل تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية

تعد قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الصغار وأولياء الأمور على حد سواء، تقدم القناة مزيج فريد من الأناشيد التربوية والبرامج التعليمية والمحتوى الترفيهي الهادف الذي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ونظرًا للإقبال الكبير على مشاهدتها يبحث الكثير من الأهالي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2025 لضبطها على أجهزة الاستقبال والاستمتاع بعرضها عالي الجودة دون انقطاع.

تردد قناة طيور الجنة 2025

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لتنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بك وتلك الخطوات هي:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

ثم اختر إعدادات التردد.

بعد ذلك حدد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات.

الخطوة التالية أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ كما هو مذكور.

ثم أبدأ البحث عن القنوات.

بعد انتهاء البحث قم بتنزيل القنوات الجديدة.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم من خلال الأناشيد والبرامج التي تعزز القيم الأخلاقية وتساعد في تنمية مهارات الأطفال.