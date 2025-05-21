رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق بالرقم الامتحاني لجموع المحافظات فور ظهورها

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في العراق إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025، التي تُعد محطة فارقة في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث تمهد الطريق لانتقالهم إلى المرحلة المتوسطة، وتزداد عمليات البحث عن الموعد الرسمي للإعلان وآليات الاستعلام، خاصة مع بدء مديريات التربية في مختلف المحافظات بإتمام عمليات التصحيح والمراجعة.

لماذا تُعد هذه النتائج مهمة؟

نتائج السادس الابتدائي ليست مجرد أرقام، بل تحمل تأثيرًا مباشرًا على مستقبل الطلاب، حيث:

تحدد انتقال الطالب إلى المرحلة المتوسطة، وهي مرحلة حاسمة في بناء أساسه التعليمي.

تعكس مستوى التحصيل الدراسي خلال العام، وتساعد في تقييم أداء المدارس والمعلمين.

تخفف من حالة القلق والترقب لدى الطلاب وأولياء أمورهم، وتمنحهم فرصة التخطيط للمرحلة القادمة.

موعد الإعلان المتوقع والاستعلام عن النتائج

رغم أن وزارة التربية العراقية لم تعلن بعد عن الموعد الرسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى:

نهاية مايو أو بداية يونيو 2025 موعدًا محتملًا للإعلان.

تفاوت في المواعيد بين المحافظات حسب سرعة الانتهاء من التصحيح.

كيفية الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية أو مديريات التربية في المحافظات.

اختيار قسم “النتائج الامتحانية”.

تحديد الصف السادس الابتدائي والمحافظة والمدرسة.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

الضغط على “عرض النتيجة” للحصول على الدرجات.

أول المحافظات إعلانًا للنتائج

بدأت بعض المديريات التربوية في الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي، ومن أبرزها:

الكرخ الأولى

الرصافة الثانية

النجف

بينما لا تزال محافظات أخرى مثل الأنبار والبصرة في مرحلة التصحيح النهائي، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها قريبًا.

نصائح للطلاب بعد ظهور النتائج