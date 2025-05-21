تبون يفجّر المفاجأة.. زهير بوعمامة مستشارًا سياسيًا للرئاسة لربط الدولة بالمجتمع

في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز الحوار السياسي وربط المؤسسات الرسمية بمكونات المجتمع المدني، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسيًا يقضي بتعيين الدكتور زهير بوعمامة مستشارًا لدى رئاسة الجمهورية، مكلفًا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

شخصية علمية مرموقة من عمق الجزائر

زهير بوعمامة، ابن بلدية مجاز الدشيش بولاية سكيكدة، ليس اسمًا جديدًا على الساحة الأكاديمية أو الإعلامية، بل هو أحد أبرز الوجوه الفكرية التي ساهمت في إثراء النقاشات السياسية داخل الجزائر وخارجها، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر، ويُعد من الأصوات العلمية المعتدلة التي تجمع بين التحليل الرصين والانخراط الواعي في قضايا الشأن العام.

حضور متميز في الإعلام الوطني

برز الدكتور بوعمامة كمحلل سياسي في قناة الجزائر الدولية، حيث كان ضيفًا دائمًا على برامجها، مقدّمًا رؤى معمقة حول التطورات الإقليمية والدولية، وقد اكتسب احترام الجمهور بفضل أسلوبه المتزن ومعرفته الدقيقة بتشابكات السياسة العالمية، دون أن يفقد حسّه الوطني وارتباطه بالواقع الجزائري.

جسـر بين الدولة والمجتمع

يحمل تعيينه في هذا المنصب دلالات عديدة، أبرزها توجه القيادة السياسية نحو ضخ كفاءات فكرية وأكاديمية في دوائر صناعة القرار، خاصة في ملفات ذات طابع تواصلي كالعلاقة مع الشباب والمجتمع المدني، وهو ما يعكس ثقة الدولة في قدرة النخب الفكرية على أداء دور الوسيط والفاعل في المشهد الوطني.

تفاعل إيجابي على منصات التواصل

وقد لاقى خبر التعيين تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر حساب الدكتور زهير بوعمامة الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) @ZoheirBouamama، حيث عبّر العديد من المتابعين والمهتمين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، معتبرين أن وجوده في هذا المنصب سيساهم في تكريس ثقافة الحوار وتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف مكوناته.