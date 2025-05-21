«عيد الاستقلال الأردني79» في هذه المناسبة نوضح لكم.. تفاصيل إصدار البريد الأردني البطاقات البريدية التذكارية

أوضح البريد الأردني اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 عن إصدار البطاقات البريدية التذكارية بمناسبة الاحتفال عيد الاستقلال الأردني للذكرى 79 على التوالي للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر طرح هذه البطاقات للمواطنين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 22 مايو لتخليد هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأردنيين، كما تتميز هذه البطاقات بتصاميم فريدة تجسد روح الاستقلال وتعكس تاريخ المملكة العريق.

تفاصيل إصدار البطاقات البريدية التذكارية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأردني

تتضمن المجموعة بطاقتين تذكاريتين تحملان تصميمين مميزين، حيث يبلغ سعر البطاقة الأولى 1.10 دينار أردني بينما تُقدر البطاقة الثانية بـ0.90 قرش، كما تشتمل المجموعة على مطوية تذكارية فريدة تضم طوابع وطنية تُضاف إلى قائمة المقتنيات الثمينة لعشاق جمع الطوابع والإصدارات التذكارية، هذه هي جميع تفاصيل إصدار البطاقات البريدية التذكارية بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأردني.

كيفية الحصول على البطاقات التذكارية؟

يمكن للراغبين في اقتناء هذه البطاقات زيارة قسم هواة الطوابع بمبنى شركة البريد الأردني في منطقة المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون بدءاً من صباح الخميس يُذكر أن الكميات المتاحة محدودة مما يعزز من قيمتها التذكارية والاقتناء، حيث سوف تُتاح البطاقات والمطوية للبيع عبر باص متنقل تابع للبريد الأردني في منطقة اللويبدة، يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 لتسهيل الوصول إليها.

دور البطاقات التذكارية في توثيق التاريخ الوطني

تحمل البطاقات البريدية التذكارية الصادرة عن البريد الأردني أهمية كبيرة في توثيق المناسبات الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، وذلك من خلال تصاميمها الفنية ورموزها العميقة وأيضاً تسرد هذه البطاقات قصة استقلال المملكة وتنقل التراث الوطني إلى الأجيال القادمة، كما تُعد هذه الإصدارات فرصة ثمينة لهواة جمع الطوابع لتعزيز مجموعاتهم بمقتنيات تعبر عن أحداث تاريخية مهمة، مما يسهُم في إبراز التراث الثقافي الأردني ونشر الوعي الوطني بين مختلف الفئات العمرية.