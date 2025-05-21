اسر ابن تورغوت وأحداث مثيرة الحلقة 192.. عرض مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة

أثار المؤسس عثمان جدلاً كبيرًا بين محبيه في مختلف الدول العربية، خاصة بعد تطور الأحداث في أخر حلقات من الموسم السادس، بالإضافة إلى أن الحلقة 192 التي يتم بثها الأن على قناة ATV التركية تضمن أحداث جديدة مثيرة ومشوقة ينتظرها ملايين المتابعين من بداية الموسم، حتى أنه أصبح من السهل مشاهدة الحلقات سواء باللغة التركية أو العربية على تردد القنوات الناقلة، وفقًا لما نكشفها لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنك متابعة الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة إلى اللغة العربية، لكن غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك بتنزيل التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، التي جاءت معلوماته بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

أما عن تردد القناة: 12034.

فيما أن استقطابها: أفقي.

بالإضافة معامل الترميز للقناة: 27500.

الجودة: عالية.

التشفير: مجاني.

تردد قناة الفجر الجزائرية الثاني

ولقناة الفجر الجزائرية تردد ثاني على القمر الصناعي، يمكنك معرفته والقيام بمشاهدة حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر للقناة العرب سات.

تردد حديث يكون 11034.

بينما الاستقطاب فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة ATV التركية

كما يسهل قيامك بالتعرف على التردد الحديث لقناة ATV التركية، وفقًا لما يلي:-