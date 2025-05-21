“Wanasa tv” اضبط تردد قناة وناسة لولو للأطفال 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا متنوعا يناسب مختلف الأعمار كما تميزت القناة بأسلوبها المرح والآمن الذي يجذب انتباه الأطفال ويطمئن الآباء في الوقت ذاته، ومع دخول عام 2025 يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن الترددات الجديدة للقناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات إضافة إلى كيفية تثبيتها بسهولة على أجهزة الاستقبال، وهذا ما سنوضحه في المقال فتابعوا معي.

نبذة عن قناة وناسة للأطفال

انطلقت قناة وناسة للأطفال كفرع من قناة وناسة الشهيرة لتكون منصة آمنة وممتعة للصغار، وتقدم القناة برامج تعليمية وأغاني وأناشيد أطفال إلى جانب الرسوم المتحركة والعروض الترفيهية مما يجعلها وجهة محببة للأطفال في العالم العربي وخاصة في دول الخليج.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

وعلى القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11862

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت قناة وناسة للأطفال على جهاز الرسيفر

لتثبيت تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية: