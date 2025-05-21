الحكومة العراقية تحسم جدل سن التقاعد للموظفين بغض النظر عن الخدمة

حسم الهيئة القانونية في وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أيام 2025، السن القانوني للتقاعد بالنسبة للموظفين، وذلك بعد كثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة حول هذا الشأن، مشيرة إلى أنه استنادًا للمادة رقم 10 أولا من قانون التقاعد الموحد يُحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الـ 60 عامًا بغض النظر الخدمة، فيما أن كافة الأنباء التي يتم تداولها بشأن تعديل جديد في سن التقاعد خلال الفترة المقبلة لا أساس لها من الصحة.

سن التقاعد في العراق

وأكدت وزارة المالية الاتحادية، أن سن التقاعد يُعتمد على السن نفسه بعيدًا عن المدة التي خدم فيها الموظف، مضيفة أن إكمال سن الـ 60 عامًا لا يتم احتسابه في بداية يوم الميلاد، بل يُحسب فقط عند نهايته، مما يُشير ذلك إلى أنه بعد إتمام اليوم الأخير من الـ 60 عامًا بأيام أو أشهر، فيتم إحالته إلى التقاعد مباشرة، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش المستحق له شهريًا، حتى أن ذلك جاء ردًا على كثرة التساؤلات خلال الفترة الحالية.

صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

يذكر أن رواتب المتقاعدين يتم توزيعها يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، بالإضافة إلى أن التوقعات تُشير لبدء عملية الصرف يوم 1 يونيو 2025 نظرًا لأنه يوم الإثنين وسيكون يوم عمل الرسمي، بما يؤكد ذلك بأن صرف الرواتب سيكون جميعها قبل عيد الأضحى المبارك، من أجل استعداد المواطنين لهذه المناسبة الدينية التي ينتظرها ملايين المسلمون حول العالم ومن بينها الدولة العراقية.