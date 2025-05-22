اكدرلك الأمور بخطوات بسيطة.. تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 مالك إلكترونيًا وخلي كلشي مضبوط

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتحديث بطاقة التموين بالعراق 2025، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان دقة البيانات حيث يأتي هذا تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 لتحسين نظام البطاقة التموينية وضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه.

خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 عبر منصة أور

لتحديث بطاقة التموين بالعراق 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية: ur.gov.iq. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول مع رمز الدولة. اختيار “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية. تحديد نوع الخدمة المطلوبة، مثل “تحديث بطاقة التموين”. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك رقم البطاقة التموينية. رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم النقر على “إرسال الطلب”.

الشروط والوثائق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

لضمان قبول طلب تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025، يجب توفر الشروط والوثائق التالية:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة داخل العراق.

أن تكون بطاقة التموين سارية المفعول.

الوثائق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

نسخة من بطاقة التموين الحالية.

صورة من الهوية الوطنية لصاحب البطاقة.

بطاقة السكن أو عقد الإيجار.

شهادات ميلاد الأفراد المراد إضافتهم (إن وجد)

أهمية تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

يعد تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الحصول على الحصص التموينية، ويهدف إلى.