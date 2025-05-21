استعد لـ مباريات الدوري المصري القادمة في شهر مايو الجاري 2025 “عبر القنوات الناقلة”

يترقب الكثير من جماهير كرة القدم المصرية مباريات الدوري المصري اليوم حيث تنطلق مباريات الجولة الثامنة والاخيرة من بطولة الدوري المصري يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 حيث تشهد مباريات الدوري المصري الكثير من المنافسة والصراع على لقب بطولة الدوري المصري وذلك بين النادي الأهلي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ونادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني وخلال السطور التالية نكشف المزيد حول مباريات الدوري المصري اليوم.

مباريات الدوري المصري اليوم

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول مباريات الدوري المصري اليوم حيث يقام الدوري المصري هذا الموسم بنظام استثنائي لأول مرة حيث في الدور الثاني يتم تقسيمهم لمجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط حيث أن فوز النادي الأهلي على فاركو في مباراة الجولة التاسعة والاخيرة يحسم لقب بطولة الدوري المصري دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز أمام أمام سيراميكا كليوباترا في نفس الجولة.

مباراة بتروجيت والزمالك يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الاهلي وفاركو يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة .

مباراة بيراميدز وسيراميكا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري

بعد معرفة مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري عبر شاشة قناة اون تايم سبورت الرياضية، ويمكنك أن تقوم بتنزيل القناة من خلال البيانات الخاصة بها بكل سهولة.