أكلات أخر الشهر وفري ودبري قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير الحواوشي الكداب بمقادير اقتصادية

مع نهاية كل شهر ميلادي تشعر ربات المنازل بالحيرة تجاه ماذا تقدم لأفراد أسرتها من وصفات في هذه الأيام ويعتبر الحواوشي الكداب من الأكلات الاقتصادية الغير مكلفة والتي لا تتطلب الكثير من المقادير ومن السهل تحضيره في أي وقت ولكن الكثير من السيدات لا تعرف الخطوات الصحيحة للتحضير والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة تحضير الحواوشي الكداب في المنزل

يمكنكم في أي وقت تحضير الحواوشي الكداب فهو اقتصادي وغير مكلف وإليكم المقادير:

خمسة حبات من البطاطس المسلوقة ويتم هرسها

ملعقة من الثوم المفروم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر والأحمر الرومي ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

ليمونة.

كوب من الجبن الرومي ويتم بشره.

خمسة حبات من الجبن المثلثات.

ملعقة من السمن والزيت.

ملعقة صغيرة من كلًا من الفلفل الأسود والكون والملح.

نصف ملعقة من بهارات الحواوشي.

ملعقة من الكزبرة.

عيش بلدي طازج.

طريقة التحضير

في البداية يتم الحصول على طاسة يتم رفعها على النار ثم إضافة السمن. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الثوم والفلفل الرومي بالإضافة إلى باقي التوابل المكونة من كلًا من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة مع بهارات الحواوشي. ثم يتم إضافة البطاطس المهروسة إلى الجبن ويتم خلطهم سويًا.

يتم رفع كافة المقادير من على النار بعد النضج.