ترقب ظهور نتيجتك.. موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بالعراق ورابط الاستعلام

يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والخوف بشأن نتائج الصف السادس الابتدائي نظرًا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلب فهي بمثابة نقطة تحول من أجل الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط وقد قامت وزارة التربية العراقية بتوفير أكثر من وسيلة إلكترونية للاستعلام عن النتائج بهدف تسهيل الوصول إليها دون أي مجهود والآن من خلال موضوعنا التالي سنتعرف سويًا على موعد ظهور النتائج بالإضافة إلى الطرق التي يتم اتباعها من أجل الاستعلام.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2025 سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد ما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق في جميع مراكز الفحص التابعة للمديريات في مختلف محافظات العراق وسيتم رصد النتيجة في صيغة ملفات pdf التي يجب تحميلها في كل محافظة ثم البحث عن اسم الطالب لذلك حتى الآن لا يوجد أي موعد رسمي للإعلان ولكن من المتوقع أن يتم صدورها في الأسبوع الأول من شهر يونيو

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

بإمكان كافة أولياء الأمور وبكل سهولة الاستعلام عن نتائج أبنائها فور صدورها من خلال اتباع الخطوات التالية: