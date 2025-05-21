“لولو حبيبة الكل”.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على الاقمار الصناعية وطريقة استقبالها على الريسيفر

تسعى الكثير من الأمهات في الوطن العربي إلى ضبط تردد قناة وناسة للأطفال 2025، نظرًا لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز، يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتسليتهم بطريقة آمنة وهادفة، وتعد قناة وناسة من القنوات الرائدة في مجال برامج الأطفال والأناشيد التعليمية، لذا يزداد الإقبال على مشاهدتها وتثبيتها ضمن قنوات العائلة، في هذا المقال، نقدم لكم أحدث تردد لقناة وناسة 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مع شرح مبسط لطريقة التثبيت خطوة بخطوة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025

لمتابعة برامج قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12399

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية (SD/HD حسب الجهاز)

تردد قناة وناسة 2025 على عرب سات:

لمن يفضل استخدام القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الخاص بالقناة:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تثبيت قناة وناسة للأطفال 2025 على جهاز الاستقبال

تثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بكم لا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة. إليكم الخطوات بالتفصيل: