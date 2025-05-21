“لولو حبيبة الكل”.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على الاقمار الصناعية وطريقة استقبالها على الريسيفر

تسعى الكثير من الأمهات في الوطن العربي إلى ضبط تردد قناة وناسة للأطفال 2025، نظرًا لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز، يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتسليتهم بطريقة آمنة وهادفة، وتعد قناة وناسة من القنوات الرائدة في مجال برامج الأطفال والأناشيد التعليمية، لذا يزداد الإقبال على مشاهدتها وتثبيتها ضمن قنوات العائلة، في هذا المقال، نقدم لكم أحدث تردد لقناة وناسة 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مع شرح مبسط لطريقة التثبيت خطوة بخطوة على جهاز الاستقبال.
تردد قناة وناسة للأطفال 2025
لمتابعة برامج قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم إدخال البيانات التالية:
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القمر الصناعي: نايل سات
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التردد: 12399
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الاستقطاب: أفقي (H)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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الجودة: عالية (SD/HD حسب الجهاز)
تردد قناة وناسة 2025 على عرب سات:
لمن يفضل استخدام القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الخاص بالقناة:
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القمر الصناعي: عرب سات
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التردد: 11270
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الاستقطاب: رأسي (V)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 3/4
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الجودة: HD
خطوات تثبيت قناة وناسة للأطفال 2025 على جهاز الاستقبال
تثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بكم لا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة. إليكم الخطوات بالتفصيل:
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اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم (الريموت).
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اختر من القائمة “التركيب اليدوي” أو “التثبيت اليدوي”.
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حدد القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات.
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أدخل بيانات التردد (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).
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اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى انتهاء عملية البحث.
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اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة ضمن القنوات المُخزنة.