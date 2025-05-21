الحلقة الأخيرة المنتظرة.. موعد عرض الحلقة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يهتم محبي الأعمال الدرامية التاريخية موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بفارغ الصبر نظرًا لما يحمله هذا المسلسل من أحداث شيقة ممتعة، فيصنف بأنه من أفضل المسلسلات التركية في الآونة الأخيرة التي حظيت على شهرة كبيرة على مدار الموسين الذي قد تم عرضهم والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنتعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة وكيف انتهت أحداث الحلقة 57.

موعد عرض الحلقة 58 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يترقب متابعي الدراما التركية بفارغ الصبر موعد عرض الحلقة 58 والأخيرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي وذلك بعد انتهاء الحلقة 57 يوم الاثنين الماضي بأحداث مثيرة أهمها انتهاء الصراع بين صلاح الدين والصلبين والدخول في معركة الزنكيين بالإضافة لفشل الكونت باليان في السيطرة على الأمور وقد انتهت أحداث الحلقة بقيام الملك بلدوين الرابع بعرض السلام على صلاح الدين.

وبالتالي الجميع أصبح متشوق للتعرف على كيف ستسير الأحداث في الحلقة القادمة بالتحديد لأنها الحلقة الأخيرة ومن المفترض أن يتم عرض الحلقة 58 والأخيرة يوم الاثنين القادم الموافق 26 مايو 2025 على قناة ” TRT1″ التركية وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وسيتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر.

تردد قناة فجر الجزائرية

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر المسلسلات التي لديها شهرة كبيرة نظرًا لأحداث المسلسل المميزة ويمكنكم متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وإليكم التردد: