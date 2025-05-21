ثبت تردد قناة وناسة كراميش الجديد على كل الأقمار الصناعي.. خلي ولادك فرحنين

حظيت قنوات الأطفال الفضائية بشعبية كبيرة، وسط ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي يتناسب مع جميع الفئات العمرية، حتى تكون قناة “وناسة” و “كراميش” من أبرز القناتين المتخصصات في تقديم محتوى طفولي ملائم للطفل والصغار بشكل كبير، ناهيك عن الجودة العالية والإشارة القوية المتمثلة في هاتين القناتين، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لترددهما، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2025 أطفال

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة وناسة الثاني

ولقناة وناسة تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف على معلوماته التي من خلالها ستتأهل من تنزيل القناة على جهازك الرسيفر، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الأخر 11919.

أما عن استقطاب القناة عمودي.

بالإضافة معدل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة كراميش 2025

ويسهل قيامك باستقبال التردد الجديد لقناة كراميش سواء على النايل سات أو العرب سات، حتى تتمكن من متابعة كل ما تقدمه قنوات الأطفال على مدار اليوم دون توقف، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-