خطوات حجز تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025.. استعد لمغامرة ثقافية وترفيهية تأخذك إلى قلب آسيا

خطوات حجز تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025 تُعد منطقة “آسيا الصغرى” في جدة واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية التي تجمع بين الثقافات الآسيوية المتنوعة في مكان واحد للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، إليك خطوات حجز تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025.

خطوات حجز تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025

قم بزيارة الموقع الرسمي لفعاليات السعودية عبر الرابط: saudievents.sa.

اختر قسم “آسيا الصغرى” من الصفحة الرئيسية. انقر على خيار “احجز الآن”. سجّل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب. حدد عدد التذاكر المطلوبة واختر تاريخ الزيارة المناسب. أتمم عملية الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة. ستتلقى تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق، احتفظ به لتقديمه عند الدخول.

أسعار تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025

تختلف أسعار تذاكر آسيا الصغرى جدة 2025 حسب أيام الأسبوع:

ايام الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء):

البالغين (12 سنة فما فوق): 35 ريال سعودي الأطفال (5-11 سنة): 25 ريال سعودي كبار السن (65 سنة فما فوق): 30 ريال سعودي ذوي الاحتياجات الخاصة: 20 ريال سعودي

نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة): البالغين (12 سنة فما فوق): 55 ريال سعودي الأطفال (5-11 سنة): 45 ريال سعودي كبار السن (65 سنة فما فوق): 50 ريال سعودي ذوي الاحتياجات الخاصة: 40 ريال سعودي



فعاليات وتجارب مميزة في آسيا الصغرى جدة 2025

توفر منطقة آسيا الصغرى مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار: