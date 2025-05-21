أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025.. خيارات متنوعة  تلبي احتياجاتك الصحية بأفضل الأسعار

أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 تُعد شركة تكافل الراجحي من أبرز مزودي خدمات التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خطط تأمين متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والاحتياجات الصحية.

أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 حسب الفئة العمرية

تختلف أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 بناءً على عمر المستفيد، حيث تقدم الشركة خططًا مرنة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات:

من 18 إلى 45 سنة: 235 ريال سعودي

من 46 إلى 50 سنة: 295 ريال سعودي

من 51 إلى 55 سنة: 700 ريال سعودي

من 56 إلى 60 سنة: 1100 ريال سعود

هذه الأسعار تعكس التزام تكافل الراجحي بتوفير تغطيات تأمينية شاملة بأسعار تنافسية.

مزايا التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025

تقدم تكافل الراجحي مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا مفضلًا للباحثين عن تأمين طبي موثوق:

تغطية شاملة تشمل الفحوصات الدورية والعلاج في المستشفيات

شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة

خدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة

إمكانية إدارة الوثائق والمطالبات عبر التطبيق الإلكتروني

كيفية الاشتراك في التأمين الطبي من تكافل الراجحي

للاستفادة من خدمات التأمين الطبي في تكافل الراجحي، يمكن اتباع الخطوات التالية: