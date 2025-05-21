أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025.. خيارات متنوعة  تلبي احتياجاتك الصحية بأفضل الأسعار

أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 تُعد شركة تكافل الراجحي من أبرز مزودي خدمات التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خطط تأمين متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والاحتياجات الصحية.
أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 حسب الفئة العمرية
تختلف أسعار التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025 بناءً على عمر المستفيد، حيث تقدم الشركة خططًا مرنة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات:
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من 18 إلى 45 سنة: 235 ريال سعودي
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من 46 إلى 50 سنة: 295 ريال سعودي
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من 51 إلى 55 سنة: 700 ريال سعودي
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من 56 إلى 60 سنة: 1100 ريال سعود
هذه الأسعار تعكس التزام تكافل الراجحي بتوفير تغطيات تأمينية شاملة بأسعار تنافسية.
مزايا التأمين الطبي في تكافل الراجحي 2025
تقدم تكافل الراجحي مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا مفضلًا للباحثين عن تأمين طبي موثوق:
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تغطية شاملة تشمل الفحوصات الدورية والعلاج في المستشفيات
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شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة
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خدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة
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إمكانية إدارة الوثائق والمطالبات عبر التطبيق الإلكتروني
كيفية الاشتراك في التأمين الطبي من تكافل الراجحي
للاستفادة من خدمات التأمين الطبي في تكافل الراجحي، يمكن اتباع الخطوات التالية:
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زيارة الموقع الرسمي لشركة تكافل الراجحي
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اختيار خطة التأمين المناسبة للفئة العمرية والاحتياجات الصحية
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تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة
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إتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة
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استلام وثيقة التأمين عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق