الحلقة 192 بدأت.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس بأحداث نارية وتشويقية الأن

بدأت أحداث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على القنوات الناقلة، نظير دخول وجوه جديدة ضمن الموسم السادس، وأبرزهم الغازي تورغوت الذي قلب الأحداث من أول حلقة له في هذا الموسم، خاصة وأن الممثل يحصل على شعبية واسعة من المتابعين مكن من عودة المسلسل إلى مكانته المميزة بعد أن تراجعت نسبة المشاهدات في أخر حلقات له، وعليه فإن المسلسل بشكل كبير حقق نجاحًا مذهلاً وشعبية أكثر من رائعة.

بداية الحلقة 192 المؤسس عثمان

بدأت الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك على قناة ATV التركية، حتى أن الحلقات يتم إعادتها غدًا على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحيث يُتابعها أكبر عدد من المشاهدين على القنوات الناقلة في المواعيد المُحددة.

تردد قناة ATV التركية 2025

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATV التركية، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

ترددها فهو 10796.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد ATVالتركية على العرب سات

ويمكن متابعة حلقات المؤسس عثمان على القمر الصناعي لقناة ATV التركية، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد ثاني 12692.

بينما الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة ATV التركية

هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت قناة ATV التركية، وفقًا لما يلي:-