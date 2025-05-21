أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. “هنا” رابط الإستعلام

يرغب العديد من الطلاب في الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة، فيما هذه الأرقام تُشير إلى دخول الطالب لامتحانات الثانوية لهذا العام 2025، نظير أن معرفة اللجان التي سيتم عقد الامتحانات فيها، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلق الموقع الرسمي لكي يسهل الاستعلام عن أرقام الجلوس، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي سيتم الكشف عنها.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 في مختلف المدارس، بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما ستتمكن بعدها من تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني المدرسي.

مع النقر على زر “الاستعلام عن رقم الجلوس”.

فيما يمكنك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

بحيث يظهر للطالب رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

بعدها سيتأهل كل طالب من الاستعداد لخوض امتحانات الثانوية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنسبة لطلاب النظام الجديد يبدأ من يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو 2025، فيما يتضمن ذلك التربية الدينية والتربية الوطنية، نظير أن الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 مادة اللغة الأجنبية الثانية، حتى يتم عرض امتحانات مادة الرياضيات بمختلف فروعها يوم الخميس الموافق 10 من شهر يوليو 2025، مشيرة إلى أنه تم فرض كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سير الامتحانات على مدار الفترة المُحددة دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.