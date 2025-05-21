فرحي ولادك وابسطيهم.. استقبل الآن تردد طيور الجنة الجديد 2025 واستمتع بأجمل الأناشيد والبرامج التعليمية المسلية لأطفالك طول اليوم

تعود قناة طيور الجنة بقوة من جديد عبر تردداتها الحديثة لعام 2025، لتواصل تقديم محتوى مميز يستهدف الأطفال في مختلف الأعمار بفضل مزيجها الفريد من الأناشيد والبرامج التربوية، أصبحت طيور الجنة من القنوات الأكثر بحثًا على محركات البحث، لذا نُقدم لكم تفاصيل تردد طيور الجنة الجديد 2025 لتستمتعوا بتجربة مشاهدة ممتعة وآمنة لأطفالكم.
تردد طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات
يمكن ضبط تردد طيور الجنة الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عبر المعلومات التالية:
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التردد: 11258
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الاستقطاب: أفقي (H)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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الجودة: HD
تردد طيور الجنة الجديد 2025 على عرب سات
كذلك يمكن استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
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التردد: 11310
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الاستقطاب: عمودي (V)
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معدل الترميز: 30000
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معامل تصحيح الخطأ: 3/4
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الجودة: SD
كيفية ضبط تردد طيور الجنة الجديد 2025 على جهاز الرسيفر
لضبط تردد طيور الجنة الجديد 2025 بنجاح على جهازك، اتبع الخطوات التالية:
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الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
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اختيار “التركيب” أو “تنزيل القنوات”.
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اختيار القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
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إدخال تردد طيور الجنة الجديد 2025 بدقة.
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بدء البحث اليدوي عن القناة.
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بعد الانتهاء، احفظ التغييرات وأعد تشغيل القناة.
مميزات قناة طيور الجنة 2025
تستمر قناة طيور الجنة في جذب الأطفال والعائلات من خلال محتواها المميز، ويُعد تردد طيور الجنة الجديد 2025 هو المفتاح للوصول لهذا المحتوى الرائع:
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تقدم القناة أناشيد تعليمية وترفيهية تناسب الفئات العمرية الصغيرة.
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برامج تفاعلية تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية.
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محتوى خالٍ من العنف ويعتمد على المرح والتشويق.
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تبث بجودة عالية على مدار اليوم دون انقطاع.