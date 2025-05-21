مش هتصدق جودة الصوت والنقاء..تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 هيخليك تسمع كلام الله كأنك في الحرم.. التردد بين إيديك دلوقتي على كل الأقمار

ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025، نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى روحاني فريد من نوعه، حيث تُعد من أهم القنوات الدينية المتخصصة في بث تلاوات القرآن الكريم بأصوات كبار القراء في الوطن العربي، على مدار الساعة وبدون فواصل إعلانية.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على جميع الأقمار

ومع التحديثات المستمرة لتردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على جميع الأقمار، يبحث المتابعون عن أحدث ترددات القناة للاستمتاع بالبث النقي والتقنية العالية التي تقدمها القناة لجميع المشاهدين في العالم الإسلامي.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 بتقنية HD

تُبث قناة المجد للقرآن الكريم عبر أكثر من قمر صناعي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وتتميز بنقاء الصوت والصورة لتوفر تجربة استماع روحانية فريدة.

وفيما يلي أحدث تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على أشهر الأقمار:

1. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على نايل سات:

التردد: 12053

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

2. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على عرب سات:

التردد: 12475

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

3. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 على بدر سات:

التردد: 12476

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة المجد للقرآن الكريم 2025

من خلال ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025، ستتمكن من متابعة القناة التي تقدم محتوى فريد يميزها عن غيرها من القنوات الدينية. ومن أبرز مميزاتها:

عرض تلاوات خاشعة للقرآن الكريم بأصوات كبار المشايخ.

بث مباشر دون إعلانات تجارية طوال اليوم.

دعم البث بتقنية HD وSD لتناسب جميع أنواع الشاشات.

تشغيل القناة بلغات متعددة للترجمة أثناء التلاوة في بعض الأحيان.

تحديث دوري في تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025 لضمان الجودة الأفضل.

كيفية ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2025

إذا كنت ترغب في استقبال القناة بكل سهولة على جهاز الريسيفر الخاص بك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: