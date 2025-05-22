الان رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 وخطوات الاستعلام عن النتائج

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول فى جميع المحافظات العراقية 2025، حيث كثرت نسبة البحث من قبل طلاب، وطالبات السادس الابتدائي في العراق من أجل المساهمة في سرعة الحصول على الموعد الرسمي للاعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية العراقية، حيث سيتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا، دون عناء ومشقة الذهاب إلى المدارس ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة برقم الإكتتاب الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول فى جميع المحافظات العراقية بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق

تعتبر نتائج السادس الابتدائي في العراق واحدة من هم المراحل الحاسمة في مسيرة الطلاب الدراسية، لذلك بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التالية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي عبر الرابط المخصص

يتم اختيار قسم نتائج السادس الابتدائي

يتم تحديد العام الدراسي وهو 2025

يتم اختيار المحافظة التي يدرس فيها الطالب

يتم النقر على زر استعلام ليتم عرض الملفات فورًا

يتم البحث عن اسم الطالب في الملف المرفق باستخدام خاصية البحث

موعد إعلان نتائج السادس ابتدائي 2025 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2025، خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق على جميع أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، وأكدت الوزارة حرصها الكامل على أن تتم هذه العملية بدقة عالية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات، وستم الإعلان من خلال مؤتمرًا صحفيًا يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور انتهاء جميع اعمال الكنترولات، وستم إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي فور إعلانها.